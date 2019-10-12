بالصور.. 70 ألف زائر في اليوم الأول لمعرض الصقور والصيد السعودي الثاني

استقبلت أقسام معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية، أكثر من 70 ألف زائر في اليوم الأول للمعرض، المقام حاليًا في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور .
واكتظت الأجنحة والأقسام المشاركة في المعرض بالحضور؛ منذ الساعات الأولى على انطلاقه، علمًا بأن التواجد خارج المعرض كان قبل افتتاح المعرض في الثانية عشرة ظهرًا بساعات، كما تم إغلاق البوابات الخاصة؛ بسبب توافد أكثر من هذا العدد خارج مقر المعرض .
يُذكر أن المعرض يستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويستقبل زوَّاره يوميًا لمدة 12 ساعة يوميًا من 12 ظهرًا حتى 12 ليلًا.
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