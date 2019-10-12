بالفيديو.. كيبل يحترق بـ«نسيم الرياض» يهدّد حياة سكان الحي

ناشد عددٌ من سكان حي النسيم بشارع الحبل الأبيض، المسؤولين، سرعة التحرك لإنقاذهم من كارثة وشيكة، بعدما قامت شركة الكهرباء بتركيب كيابل خارجية منذ شهر؛ دون التحرك لإزالتها أو إصلاح العطل، معرضة حياة السكان للخطر.
وقال المواطن مقرن العنزي لـ«عاجل» إن مقطع فيديو متداول يصور احتراق أحد الكيابل الخارجية بحي النسيم يهدد حياة السكان، الذين أكد بعضهم أن منازلهم تعرضت للاحتراق بسبب هذه الكيابل الخارجية الممدودة منذ شهر.
وأضاف أن السكان تقدموا بعدة بلاغات إلى شركة الكهرباء ولكن لم يجدوا استجابة من الشركة، ولم يتم إنهاء المشكلة حتى الآن.
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