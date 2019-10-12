الحكومة اليمنية: مقارنة أردوغان بين عدوانه على سوريا ودور السعودية باليمن ظالمة وباطلة

ندَّدت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حاول من خلالها عقد مقارنة ظالمة وباطلة بين انتهاكه سيادة واستقلال سوريا، وبين عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ بقيادة المملكة العربية السعودية، التي جاءت كاستجابة لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي للوقوف إلى جانب اليمن، وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

ووصفت الحكومة اليمنية تصريح الرئيس التركي أردوغان بـ«الاستفزازي»، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الشرعية.

وأكَّدت الحكومة في بيان لها، أن عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، جاءت استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، والذي عززه قرار مجلس الأمن 2216.

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وقالت الحكومة: الجمهورية اليمنية، إذ تندد بتلك التصريحات المرفوضة؛ لتذكر في الوقت نفسه بموقف الحكومة التركية، الذي أعلنته بداية الأحداث ودعمها وتأييدها للشرعية، ولعمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأضافت: تثمِّن الجمهورية اليمنية حكومة وشعبًا عاليًا، الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني وحكومته سياسيًا وعسكريًا، واقتصاديًا وإغاثيًا وتنمويًا، ضد التدخل الإيراني السافر في اليمن، ودعمه المستمر للميليشيا الحوثية للاستمرار في انقلابها، واعتدائها على الشعب اليمني، وتقويض وهدم مؤسسات الدولة .

وأكَّدت الحكومة اليمنية في الوقت نفسه، وقوفها الى جانب الشعب العربي السوري وتطلعاته المشروعة في نيل الأمن والاستقرار، وممارسة حقه في الحكم والسيادة على كامل أراضيه.