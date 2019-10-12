︎ :
.
أعلن أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس، أن الهيئة تعمل مع وزارة التعليم على مشروع تمكين طلبة المحاسبة من حصولهم على بعثات دراسية خارج المملكة.
وقال المغامس، إن هذا التوجه يأتي نظراً للإقبال الكبير على التخصص والطلب العالي في سوق العمل، خاصة في ظل التوجه الذي تسير عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المحاسبين في توطين المهنة من خلال مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مؤخراً.
يذكر أن الهيئة كانت قد اختتمت مؤخراً زيارتها لسبع جامعات، في إطار المرحلة الأولى لمشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرة “إثراء وتواصل”، لنشر ثقافة المحاسبة وإثراء المعارف والتوجهات لدى الطلبة في هذا التخصص.
ولفتت الهيئة إلى وجود أكثر من 17 ألف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة بالجامعات السعودية بدرجة البكالوريوس..، مبينةً أن الجامعات تدعم سوق العمل بـ2900 من طلبة المحاسبة سنوياً.
كانت هذه تفاصيل خبر قريباً.. بعثات دراسية خارجية في تخصص «المحاسبة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.