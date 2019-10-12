تبدأ اليوم.. تعرف على “الوسم”.. أميز مواسم السنة مناخياً

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تبدأ اليوم السبت الفترة المناخية المعروفة بـ”الوسم”، أميز مواسم السنة على الإطلاق والتي تستمر لمدة تقارب الشهرين.

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ويتحسن مع بداية الوسم الجوّ ويميل إلى الاعتدال والبرودة، وتزداد فيه فرص هطول الأمطار، ويتتابع الخير في هذه الفترة التي يعقبها ربيع مميز تظهر فيه الكمأة (الفقع).

وسميت هذا الفترة بـ”الوسم”؛ لما تظهره الأمطار التي تهطل فيه من آثار على الأرض؛ إذ تسم الصحاري بالخضرة والنبات، ويظهر الغطاء النباتي الأخضر.

وتتوسط هذه الفترة ما بين “سهيل” و”المربعانية”؛ وتنتشر في هذه الفترة الأمراض الخريفية على الرغم من كون الأجواء لطيفة؛ بسبب التغير في الطقس وقرب دخول الشتاء.

