هل يجوز للمرأة أن ترفض الطلاق؟.. الشيخ الشثري يجيب

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قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري إن “الطلاق” يقع بلفظ الزوج ولا يشترط فيه رضا الزوجة، وذلك رداً على سائل قال إنه طلق زوجته وهي ترفض الطلاق.

وأوضح الشيخ الشثري في لقاء ببرنامج يستفتونك على قناة “الرسالة”: “أن الله تعالى قال:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، ثم قال:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، فقوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا} نَسَبَ الفعل إلى الأزواج وليس إلى النساء”.

وأضاف مدللاً على ذلك بقول الله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} وقال في الآية الأخرى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}، فبالتالي جعل الله الطلاق إلى الأزواج.