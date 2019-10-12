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وثّق مقطع فيديو لكاميرات المراقبة، لحظة تعرّض محل تجاري، قيل إنه بمحافظة خميس مشيط، للسرقة من قِبل شخص مُلثم.
وأظهر الفيديو، اللص وهو يترجل من سيارة من نوع “وانيت”، قبل أن يحـطم زجاج واجهة المحل ويتمكّن من الدخول وسرقة الأموال ومن ثم الهرب سريعاً مع سائق السيارة التي كانت تنتظره بالخارج.
يأتي هذا فيما فتحت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة..؛ لكشف ملابساتها والبحث عن المتورطين في الجريـمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كاميرات مراقبة توثّق لحظة تهشيم لص مُلثّم زجاج محل تجاري بخميس مشيط وسرقة الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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