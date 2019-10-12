بالصور.. «الصقور والصيد» يتصدر واجهة الرياض بمشاركة 20 دولة

تَصَدَّرَ معرضُ الصقور والصيد السعودي المشهد في واجهة الرياض مع أول أيام انطلاق فعاليات الموسم؛ ليصبح باكورة الفعاليات السعودية بموسم الرياض، ولكونه يقع على المدخل الرئيس للزوار القادمين من مطار الملك خالد الدولي.

وحقَّقَ المعرضُ في نسخته الثانية إقبالًا غير مُتَوَقَّعٍ من قِبَلِ العارضين والزوار، وليحقق أعلى نسبة حضور منذ ساعاته الأولى في ظل الاهتمام والشغف بالصقور والأسلحة من قبل زواره الذين باتوا ينتظروه منذ الصباح.

ويهدف المعرض إلى توثيق الاتصال بالموروث الشعبي والثقافي والمحافظة على إرث المملكة في جانب هواية الصقور كعادة أصيلة من عادات العرب والسعوديين، فضلًا عن تعميم الثقافة وفنونها عبر إنشاء معرض إقليمي عالي المستوى ومتخصص في الصقور والصيد للمشاركين من المملكة والخليج والعالم، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمشاهدة وشراء أحدث تقنيات الصيد ومعداته من حول العالم بمشاركة أكثر من 20 دولة.

ويتميز موقع المعرض بمساحة 36 ألف متر مربع تتضمن المعرض الذي يضم 30 قسمًا متخصصًا بمنتجاتهم المتنوعة مثل مستلزمات البيطرية والصقور، وقسم الأسلحة وأدوات الرحلات البرية وقسم الفنون التشكيلية وأجنحة تفاعلية للتعريف بثقافة الجزيرة واهتمامات المملكة بالقصور إلى جانب عرض تجارب الدول المشاركة.

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وتشهد كافة الأقسام اهتمامًا كبيرًا من كافة الزوار الذين لمسوا تطويرًا بعرض المنتجات والفعاليات المصاحبة إلى جانب العروض الصحراوية لأدوات الصيد والسيارات المعدلة، وأجنحة عديدة تُشْبِعُ نَهَمَ الرَّحَّالةِ والزوار والمهتمين بمجال الصيد.

ويقول الزائر ساير العنزي، إن هواية الصيد وتربية الصقور والتجول في الصحراء تشبع غريزة الإنسان العربي والسعودي على وجه الخصوص، وضمن تراثه وقيمه القديمة، لا سيما في ظل تطور الرحلات والصيد واقتناء الصقور والأسلحة عالميًّا، وبالتالي تعد ضمن المنتجات المرغوبة ويزداد الإقبال عليها مما جعلها تتصدر اهتمام السياح.

وتنتشر في أروقة المعرض منتجات كثيرة تتعلق بأدوات الصيد وتربية الصقور ومستلزمات الرحلات اليومية للعائلات والأفراد، والتي شهدت اهتمام المرأة والطفل إلى جانب انتشار أركان نادي الصقور للصغار.