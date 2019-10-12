حصدت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل التابع لمحافظة صامطة بمنطقة جازان جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي لعام 2019م، بالملتقى الدولي في العاصمة البلجيكية بروكسل. قدَّمت الجائزة المنظمة الأوربية العربية للتبادل الثقافي البلجيكية والأكاديمية الأوربية العربية للدراسات والتدريب ومجلس التعاون الدولي للعلاقات الدبلوماسية والاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة والتدريب في بلجيكا. وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز القفل أحمد علي دهل، أنَّ حصد اللجنة شهادة جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي، يأتي تأكيدًا لما توليه القيادة الرشيدة من دعم ورعاية للجهات الحكومية والخيرية بمختلف مناطق المملكة. ونوَّه رئيس اللجنة بمتابعتها من قبل، أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، حيث يتابعان جميع مهامها وأعمالها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تنمية القفل» تحصد جائزة أفضل فكرة عمل اجتماعي بالملتقى الدولي في بروكسل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.