اقتصادي / الاسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بتاثير انباء جيدة عن إتفاق تجاري جزئي بين أمريكا والصين



نيويورك 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية لليوم الجمعة على مكاسب بأكثر من واحد في المئة، لكن دون أعلى مستوياتها للجلسة، بعد الإعلان عن إتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والصين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 319.92 نقطة، أو 1.21%، إلى 26816.59 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 32.14 نقطة، أو 1.09%، ليغلق عند 2970.27 نقطة ، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 106.27 نقطة، أو 1.34%، إلى 8057.04 نقطة.

وانهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود كل من داو جونز وناسداك 0.9 بالمئة في حين ارتفع ستاندر آند بورز 0.6 بالمئة.

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