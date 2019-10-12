فيديوجراف.. تسيتسيباس يضم ديوكوفيتش إلى قائمة ضحاياه بعد نادال وفيدرر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس التاريخ بعد أن أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور ربع النهائي ببطولة شنغهاي للتنس.

وتغلب تسيتسيباس المصنف السادس عالميا على ديوكوفيتش المصنف الأول بمجموعتين لمجموعة بنتيجة 3-6 و7-5 و 6-3، ليتأهل للدور نصف النهائي في شنغهاي.



ونجح ستيفانوس خلال عام 2019 في التغلب على الثلاثي الكبير: روجيه فيدرر المصنف الثالث، ورافائيل نادال المصنف الثاني، ونوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول.

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وفاز اللاعب اليوناني على فيدرر في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/كانون الثاني الماضي ثم نادال في مايو/أيار الماضي وأخيرا ديوكوفيتش في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأصبح تسيتسيباس أول لاعب لم يبلغ 21 عاما ينجح في التغلب على الثلاثي فيدرر وديوكوفيتش ونادال.

ويستعرض الفيديوجراف التالي الذي حققه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بعد أن أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش من الدور ربع النهائي ببطولة شنغهاي للتنس.