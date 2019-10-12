الان تتابع "المرور" يضبط 3178 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ذكرت الإدارة العامة للمرور أن الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضبطت 3178 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة. وأوضحت إدارة المرور، على حسابها بموقع “تويتر”، أن عمليات الضبط جاءت ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون، والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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