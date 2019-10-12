شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 2500 متدرب على الإنعاش القلبي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)درب مركز الإنعاش القلبي والرئوي بكلية الطب في جامعة جازان منذ إنشائه عام 2017 أكثر من 2500 متدرب ومتدربة.
وأوضح المشرف على مركز الإنعاش القلبي الرئوي بكلية الطب الدكتور محمد عقيل أنه انطلاقًا من دور الجامعة في تنمية وتأهيل أفراد المجتمع تم إنشاء مركز الإنعاش القلبي والرئوي؛ ليكون أحد أهم المراكز الطبية التي توفر التدريب المهاري للمتدربين وتزويدهم بالخبرات والمهارات لدعم الحياة من خلال عمليات الإنعاش القلبي الرئوي ومعالجة المصابين بالأزمات والضحايا من جميع الأعمار.
وبين أن الدورات التي نفذها المركز خلال تلك الفترة بلغت أكثر من 110 دورات تدريبية على الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية، إضافة لعقد وتنفيذ دورات متقدمة ومتخصصة استهدفت طلاب الجامعة والعاملين بها، إضافة للممارسين الصحيين بالمنطقة.
وأشار الدكتور عقيل إلى أن المركز شارك في تنفيذ العديد من البرامج والنشاطات التوعوية في مدارس المنطقة، والمناسبات والمهرجانات التي تقام بمنطقة جازان.
وأكد أن المركز يعمل على تصميم إستراتيجية؛ بهدف زيادة أعداد المستفيدين من خدماته وإكساب أفراد المجتمع المهارات اللازمة للحفاظ على الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريب 2500 متدرب على الإنعاش القلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.