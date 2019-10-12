شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية مكة» تصدر 866 رخصة بناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أصدرت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 866 رخصة بناء عن طريق نظام «بلدي»، وذلك خلال الربع الثاني من السنة المالية.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح أن رخص البناء الصادرة ضمن نطاق البلدية، اشتملت على رخص جديدة، ورخص تسوية وضع، ورخص إضافة وتجديد.

ولفت إلى أن المخططات السكنية جنوب مكة تشهد تقدماً ملحوظاً في أعمال البناء والتطور العقاري.

من جهته، أكد رئيس قسم رخص البناء المهندس عبدالعزيز جللة أن نظام «بلدي» الإلكتروني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية أسهم بشكل فعّال في تسهيل إجراءات رخص البناء وسرعة إنجاز طلبات المواطنين بكل يسر وسهولة وفي وقت قياسي.