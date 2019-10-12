شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبان: إزالة تعديات على 67 ألف م2 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أزالت بلدية ذهبان الفرعية ممثلة بالفرق الرقابية التابعة للبلدية تعديات بنطاق الحي، وتوجيه عدد من الإنذارات للمحلات التجارية، وإصدار غرامات مالية على المخالفين للأنظمة البلدية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها البلدية. وأوضحت رئيسة بلدية ذهبان الفرعية شذى المهنا أنه تمت إزالة عدد من التعديات والإحداثيات غير النظامية بمساحة 67.000 متر مربع لمبانٍ وأحواش مخالفة، إضافة لعقوم ترابية بطول 4300 متر طولي تم إحداثها بالتعدي.

وأشارت المهنا إلى أن الفرق الميدانية قامت بـ 18 جولة ميدانية، تم خلالها إشعار 15 محلا وإغلاق 4.