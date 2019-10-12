شكرا لقرائتكم خبر عن «الدواسر»: تغريم 41 محلا 163 ألف ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (وادي الدواسر)

نفذت بلدية محافظة وادي الدواسر خلال هذا الأسبوع جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية، والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة صالح السليس أن الجولات التي استمرت على مدى خمسة أيام شملت 61 منشأة، أسفرت عن مصادرة ما يزيد على 4 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتوجيه إنذارات لـ 60 منشأة، وإغلاق 13 أخرى، ومصادرة ما يزيد على 3 أطنان من الأواني غير الصالحة، وتغريم 41 محلاً بإجمالي مبلغ 163.300 ريال.

وأفاد السليس أن الحملة ستكون مستمرة بشكل يومي ولن تتهاون البلدية في تطبيق النظام، كما ستكون الغرامة بالحد الأعلى من لائحة الجزاءات والغرامات، وحث الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة.