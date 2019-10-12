عشرات الآلاف تجمعهم «العاصمة» مسرح وسينما.. وتذوق

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) يتوقع أن يستقطب «موسم الرياض» الذي يستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر القادم عشرات الآلاف من الزوار، وخصصت الجهة القائمة على الموسم مواقع عدة للفعاليات؛ منها مقر جامعة نورة، الجنادرية، حي الملك عبد الله المالي، ملعب الملك فهد، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي حنيفة، قصر الحكم، منتجع نوفا، الثمامة والدرعية. ويحتوي الموسم على مسيرة افتتاحية مصحوبة بعروض الألعاب النارية، وتحيي عدة فرق حفلات غنائية إلى جانب العروض السينمائية وحفلات «اللايف نيشن» والفقرات الكوميدية بمشاركة نجوم الكوميديا العرب، وخصص «موسم الرياض» منطقة للمطاعم في مكان واحد يجمع أكبر المطاعم في العالم مع رحلات التذوق إلى جانب عروض «سفاري» إذ تم جمع أندر الحيوانات من كل بلاد العالم مع عرض نماذج فضائية عالية الدقة «تجربة ناسا» وعروض السيارات.

يتوقع أن يستقطب «موسم الرياض» الذي يستمر حتى الخامس عشر من ديسمبر القادم عشرات الآلاف من الزوار، وخصصت الجهة القائمة على الموسم مواقع عدة للفعاليات؛ منها مقر جامعة نورة، الجنادرية، حي الملك عبد الله المالي، ملعب الملك فهد، الحي الدبلوماسي، المربع، الملز، وادي حنيفة، قصر الحكم، منتجع نوفا، الثمامة والدرعية. ويحتوي الموسم على مسيرة افتتاحية مصحوبة بعروض الألعاب النارية، وتحيي عدة فرق حفلات غنائية إلى جانب العروض السينمائية وحفلات «اللايف نيشن» والفقرات الكوميدية بمشاركة نجوم الكوميديا العرب، وخصص «موسم الرياض» منطقة للمطاعم في مكان واحد يجمع أكبر المطاعم في العالم مع رحلات التذوق إلى جانب عروض «سفاري» إذ تم جمع أندر الحيوانات من كل بلاد العالم مع عرض نماذج فضائية عالية الدقة «تجربة ناسا» وعروض السيارات.

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