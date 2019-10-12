شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على مواسم السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مبادرة جديدة انطلقت في عام ٢٠١٩، وتشمل 11 موسماً في جميع أنحاء المملكة. وتهدف لتحويل المملكة إلى واحدة من أهم الوجهات السياحية والترفيهية في العالم، من خلال التركيز على تطوير السياحة، وتقديم تجربة مليئة بالبهجة والفرح، وفريدة من نوعها لجميع الزوار على مدار العام في أغلب مدن ومناطق السعودية. وإضافة إلى موسم الرياض تشمل المواسم الرئيسية المنطقة الشرقية، وجدة، والدرعية، والطائف، والعلا. وتستهدف المواسم الارتقاء بقطاعي السياحة والترفيه الداخلي. ويكتسب موسم الرياض أهميته من كون الرياض عاصمة المملكة، وتشكل مركز ثقل ماليا كبيرا، ومهد حضارات تراثية قديمة.



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