شكرا لقرائتكم خبر عن 5ملايين زائر و100 ألف سائح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) يستهدف موسم الرياض كافة الزوار دون استثناء، ويرحب بعشاق الفنون والموسيقى والثقافة والرياضة بكل أنواعها، فضلاً عن المهتمين بالمعالم التراثية والتاريخية، والمهتمين بالتسوق. ويستهدف الموسم استقطاب أكثر من 5 ملايين زائر؛ منهم 100 ألف سائح أجنبي في 12 وجهة رئيسية، ويحظى موسم الرياض بمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب والعالميين المشهورين في مختلف المجالات، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض الحصرية والمسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية. ويمكن معرفة المزيد عن العروض والفعاليات من خلال زيارة موقع الموسم.

يستهدف موسم الرياض كافة الزوار دون استثناء، ويرحب بعشاق الفنون والموسيقى والثقافة والرياضة بكل أنواعها، فضلاً عن المهتمين بالمعالم التراثية والتاريخية، والمهتمين بالتسوق. ويستهدف الموسم استقطاب أكثر من 5 ملايين زائر؛ منهم 100 ألف سائح أجنبي في 12 وجهة رئيسية، ويحظى موسم الرياض بمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب والعالميين المشهورين في مختلف المجالات، إلى جانب مجموعة من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض الحصرية والمسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية. ويمكن معرفة المزيد عن العروض والفعاليات من خلال زيارة موقع الموسم.

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