شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحدد مواعيد التقاعد المبكر ونقل الخدمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أكدت وزارة التعليم على إداراتها بالمناطق والمحافظات التقيد بمواعيد موحدة للراغبين في إنهاء خدماتهم من شاغلي الوظائف التعليمية (التقاعد المبكر)، والتقديم على الخدمة في الفترة من 14/‏2/‏1441 ـ حتى 29/‏4/‏1441هـ من العام الدراسي 1441هـ.

وشددت الوزارة على عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) لشاغلي الوظائف ورقياً وعلى ضرورة التقديم من خلال نظام فارس في إدارات التعليم وجهاز الوزارة خلال الفترة المحددة، واعتماد القرار خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وأكدت الوزارة على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة بعد صدور القرار.

أما نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج الوزارة (التعليم العام)، ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري، وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية، أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة؛ فسيكون التقديم على الخدمة في التاريخ ذاته مع الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري، وعدم استقبال أو رفع الطلبات ورقياً.