محمد بن مسعود - الدمام - قدم المدير الفني لنادي الرائد، بيسنيك هاسي، اليوم الجمعة؛ محاضرة فنية للمحاضرين الفنيين، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وجاءت المحاضرة استكمالًا لبرنامج التعليم المستمر لهذا الموسم؛ حيث اشتملت محاورها على الحديث عن العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات. وتحدث هاسي إلى 28 مدربًا وطنيًّا خلال المحاضرة التي اختتمها بفتح المجال للمشاركين لطرح أسئلتهم الفنية.

ومن جهته قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان؛ شكره وتقديره لرئيس نادي الرائد فهد المطوع، ولإداري الفريق وليد الغنيم، ولمدرب الفريق هاسي.

مدرب الرائد يقدم محاضرة للمحاضرين الفنيين ضمن برنامج التعليم المستمر صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-11 قدم المدير الفني لنادي الرائد، بيسنيك هاسي، اليوم الجمعة؛ محاضرة فنية للمحاضرين الفنيين، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وجاءت المحاضرة استكمالًا لبرنامج التعليم المستمر لهذا الموسم؛ حيث اشتملت محاورها على الحديث عن العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات. وتحدث هاسي إلى 28 مدربًا وطنيًّا خلال المحاضرة التي اختتمها بفتح المجال للمشاركين لطرح أسئلتهم الفنية. Advertisements

ومن جهته قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان؛ شكره وتقديره لرئيس نادي الرائد فهد المطوع، ولإداري الفريق وليد الغنيم، ولمدرب الفريق هاسي.

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 09:23 PM قدم المدير الفني لنادي الرائد، بيسنيك هاسي، اليوم الجمعة؛ محاضرة فنية للمحاضرين الفنيين، وذلك بقاعة المؤتمرات بمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. وجاءت المحاضرة استكمالًا لبرنامج التعليم المستمر لهذا الموسم؛ حيث اشتملت محاورها على الحديث عن العناصر الأساسية لبناء البرنامج التدريبي، ومفاتيح الإدارة الفنية للمباريات. وتحدث هاسي إلى 28 مدربًا وطنيًّا خلال المحاضرة التي اختتمها بفتح المجال للمشاركين لطرح أسئلتهم الفنية.

ومن جهته قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس اللجنة الفنية تركي السلطان؛ شكره وتقديره لرئيس نادي الرائد فهد المطوع، ولإداري الفريق وليد الغنيم، ولمدرب الفريق هاسي.

، مدرب الرائد يقدم محاضرة للمحاضرين الفنيين ضمن برنامج التعليم المستمر ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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