“المملكة” تتقدم 13 مرتبة عالمياً في كفاءة سوق العمل

كشف تقرير التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر عن منتدى “دافوس” الاقتصادي، عن تقدم المملكة 13 مرتبة في مؤشر كفاءة سوق العمل، وفي 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق. وأسهمت وزارة العمل والتنمية في تحفيز القطاع الخاص للنمو والتوسع في التوطين، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة، حيث أطلقت الوزارة نهاية العام الماضي 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على النمو.

وأطلقت الوزارة منصة قوى ومواصلة التحول الرقمي، وإتاحة خدماتها على منصات الجهات الحكومية الأخرى، وإتاحة التقييم الذاتي للمنشآت للتحفيز على الامتثال لأنظمة سوق العمل، وتطوير إجراءات الاستقدام. وقدمت الوزارة في محور دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة خلال العام الماضي، عدداً من برامج الدعم والتمكين والقروض المالية، وأسهمت في تدريب وتأهيل رواد الأعمال.