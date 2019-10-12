أشاد الداعية نايف الفيصل بدور هيئة الترفيه وما تقوم به تزامناً مع انطلاق موسم الرياض . ونشر الفيصل تغريدة على حسابه في “تويتر” أوضح فيها أن الدور الذي تقوم به هيئة الترفيه في تعزيز مفهوم التعايش المجتمعي في قالب ترفيهي يساهم في محو التطرف الديني.
وأشار إلى أن حب الترفيه والميل إلى الترويح إنما هو فطرة إنسانية وضرورة حياتية جاء بها الإسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر الداعية نايف الفيصل: حب الترفيه والميل إلى الترويح ضرورة حياتية جاء بها الإسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.