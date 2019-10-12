الداعية نايف الفيصل: حب الترفيه والميل إلى الترويح ضرورة حياتية جاء بها الإسلام

أشاد الداعية نايف الفيصل بدور هيئة الترفيه وما تقوم به تزامناً مع انطلاق موسم الرياض . ونشر الفيصل تغريدة على حسابه في “تويتر” أوضح فيها أن الدور الذي تقوم به هيئة الترفيه في تعزيز مفهوم التعايش المجتمعي في قالب ترفيهي يساهم في محو التطرف الديني.

وأشار إلى أن حب الترفيه والميل إلى الترويح إنما هو فطرة إنسانية وضرورة حياتية جاء بها الإسلام.