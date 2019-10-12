عاجل اليمن : إعلان عسكري جديد وعاجل للحوثيين بشأن طارق عفاش .. وفضيحة مدوية عما حدث اليوم في صنعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عسكري جديد وعاجل للحوثيين بشأن طارق عفاش .. وفضيحة مدوية عما حدث اليوم في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن عضو المكتب السياسي لمليشيا الحوثية “محمد ناصر البخيتي” عن وصول قيادي عسكري كبير في قوات طارق عفاش الى صنعاء.

وكشف البخيتي في منشور بحسابه في فيس بوك عن وصول قيادة عسكرية كبيرة من قوات طارق عفاش إلى صنعاء.

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واشار البخيتي الى انه سيتم الاعلان عن هويته لاحقا، وسيشكل عودته لحضن الوطن ضربة قاصمة لدول العدوان ومرتزقتها.حسب وصفه.