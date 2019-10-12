«العمل» توضِّح الإجراءات المتبعة حال رفض العاملة الاستمرار خلال فترة التجربة

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الإجراء النظامي المفترض في حال رفض الخادمة العمل خلال فترة التجربة.

وتلقَّت الوزارة عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا من أحد المواطنين قال فيه: «في حال العامل رفض العمل أثناء المدة المقدرة له في العقد ماذا يمكن أن نفعل؟».

وقالت الوزارة: «إنه في حال رفض العاملة المنزلية العمل خلال فترة التجربة (ثلاثة أشهر) تردّ إلى مكتب الاستقدام ويتم التعويض بتأشيرة بديلة».

وينصّ نظام العمل على أنَّه «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال ما لم يكن مرخصًا له من الوزارة بذلك، على أن تحدّد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين وشروط منح الترخيص أو إلغائه والآثار المتربة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها».