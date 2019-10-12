شابٌّ يقضي على ذئب مفترس أثار ذعر أهالي العزيزية بالمدينة فترة طويلة

تمكَّن شاب يُدْعَى محمد المرواني من قتل ذئب مفترس أثار ذعر أهالي حي العزيزية بالمدينة المنورة، منذ فترة طويلة، دون أن تفلح محاولات تسميمه في الإيقاع به .

وقال المرواني في تصريحات لـ«عاجل»، إنه تمكن في العاشرة مساء أمس الخميس، أثناء تواجده مع أصدقائه بالقرب من منزله في منطقة جبلية من اقتناص الذئب عبر سلاح هوائي من عيار كبير.

وأشار الشاب إلى أن الذئب ظهر فجأة أثناء سمره مع أصدقائه، إلا أنه كان مستعدًا له؛ حيث تَمَكَّن من القضاء عليه بسلاحه لينهي بذلك معاناة أهالي الحي التي دامت فترة ليست بالقصيرة.

وأوضح المرواني الذي يسكن في المنطقة، أنه استشعر الذُّعْرَ الذي سيطر على سكان الحي مع كل مرة يتجول فيها الذئب بالمنطقة، ما دعاه للقضاء عليه؛ لتهدئة قلق أهالي الحي وخوف الأطفال.