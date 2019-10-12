واشنطن تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى السعودية

قالت قناة «العربية»، إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر على منشأتي النفط، الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.

وفي منتصف سبتمبر، حمّل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على موقعين نفطيين عائدين لشركة أرامكو، لافتا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده ستعمل مع شركائها وحلفائها على حماية إمدادات الطاقة العالمية.