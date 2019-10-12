بالفيديو.. «أمن الدولة» تحذِّر من الجيوش الرقمية: تستغلّ الشائعة وتصنع منها قصصًا كاذبة

حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة، من التضليل الإعلامي الذي تمارسه جهات لها أهداف ضد الوطن.
وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ الأخبار التي تنتشر بوسائل التواصل الاجتماعي ويتبيَّن في النهاية أنَّ مصدرها غير موثوق، تعني أنها تستهدف التضليل الإعلامي، حيث تستغل شائعة أو خبرًا، وتحاول أن تصنع منه قصصًا كاذبة.
وتابعت الإدارة، أنَّ الشائعات ليست عملًا فرديًا بل حرب نفسية ينفذها أشخاص من قبل جهات لها أهداف ضد وطننا وأمننا ووحدتنا، ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لتمرير رسائل لتحقيق أطماعهم والتأثير على المجتمع، وبثّ الخوف والإحباط لدى أبنائه، ويحاولون لمس جوانب حساسة لنشر الشائعات بشكل أسرع، مشيرة إلى أنَّ الدولة تتخذ موقفًا حازمًا تجاه مروِّجي الشائعات، وتوقّع عقوبات قانونية بحقهم لذلك يجب الوعي بذلك.
واستكملت «مكافحة التطرف»، أنَّه يمكن أن يستخدم الإعلام الرقمي أو القوة الناعمة، للتضليل ونشر الشائعات، ومثلما أنَّ هناك جيوشًا نظامية فهناك جيوش رقمية مهمتها مهاجمة الدول وتوجيه الرأي العام. وغالبًا ما تكون الرسالة التي تصل كل واحد منا موجَّهة، ولذلك علينا التحقق من هدفها ومن المستفيد منها قبل تصديقها أو إعادة نشرها.
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