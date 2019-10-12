أكدت وزارة التعليم استئناف «أولمبياد الفنون» للعام المقبل بآلية ومعايير جديدة، حرصًا على نواتج التعلم والتدريب.

وقالت مديرة النشاط الفني والمهني الدكتورة منال الرويشد: إنَّ النسخة القادمة من مشروع «أولمبياد الفنون» الذي تُقِيمه إدارة نشاط الطالبات سنويًا، ستطلق بآلية وخطة جديدة، لتمكين الطالبات من فنون الخط العربي، والقدرة على الكتابة بمختلف أنواعه، وتعلم الزخرفة الإسلامية وقواعدها الصحيحة، وفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشارت الرويشد إلى الرؤية المستقبلية للأولمبياد بالمنافسة خليجيًا وإقليميًا وعالميًا، والحرص على دخول سوق العمل والمساهمة بالاقتصاد الإبداعي ورفع مستوى اقتصاد المملكة، والمساهمة في استثمار المعرفة بأبحاث الطالبات العلمية، وتحسين الصورة الذهنية عن مهارات الطالبات وجودة الإنتاج والجماليات بالخط العربي والزخرفة.

وأكَّدت الرويشد على ضرورة تعاون الجامعات السعودية في استقطاب الطالبات المبدعات والمتميزات، حفاظًا على أصالة وتراث الوطن العربي والإسلامي، وعلى اللغة العربية، مشيرةً إلى أهمية الاهتمام بالحاصلات على مراكز متقدمة دوليًا.

وكانت الدورة الخامسة والأخيرة من مشروع أولمبياد الفنون، انطلقت مؤخرًا، حيث استضافته إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، وينقسم أولمبياد الفنون إلى الخط العربي، والزخرفة الإسلامية، الرسم والتصوير التشكيلي، وأولمبياد التصميم الفني.