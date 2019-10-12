أمطار رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. السبت

توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على بعض مناطق المملكة، غدًا السبت.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة: إنَّ مناطق جازان، وعسير والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما توقعت هيئة الأرصاد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أنَّ الضباب يؤثِّر خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنَّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أمَّا عن الخليج العربي، فأكَّدت هيئة الأرصاد، أنَّ حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومناطق المملكة: