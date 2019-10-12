الحصيني: أمطار على 11 منطقة بالمملكة.. غدًا

توقع خبير الأرصاد الجوية عبد العزيز الحصيني، استمرار هطول الأمطار غدًا السبت على معظم المناطق.

ونشر الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خريطة بالأمطار المتوقع هطولها، اليوم الجمعة وغدًا السبت، قائلًا: «إنَّها تشمل أجزاء من مكة والمدينة وعسير والباحة وحائل والجوف والشمالية وتبوك والرياض والقصيم والجوف والربع الخالي، وتمتد، بإذن الله، إلى الشرقية والإمارات العربية المتحدة وعُمَان والعراق».

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقّعت هطول أمطار رعدية، اليوم الجمعة، يصحبها نشاط بالرياح التي تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية في عدد من مناطق المملكة.

وقالت الهيئة: إنَّ الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك»، ويمتدّ تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

وتوقّعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق «حائل، والجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية»، في حين يؤثّر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.