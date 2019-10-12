534 متبرعا بالأعضاء ينالون وسام الملك عبدالعزيز

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 534 مواطنا ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية، سواء كان العضو من حيّ أو من متوفّى دماغيا.

وتنص المادة السابعة من نظام الأوسمة السعودية على التالي:

«يشتمل» وسام الملك عبدالعزيز «على خمس درجات هي: الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة. ويُمنح تقديرا لمن قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدم تضحيات كبيرة».