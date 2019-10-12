السعودية اليوم / ختام برنامج " مهارات بناء فريق العمل " بمكتب تعليم بيش



جيزان ١٢ صفر ١٤٤١هـ الموافق ١١ أكتوبر ٢٠١٩م واس

اختتمت مساء اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذه مركز التطوير المهني بمكتب تعليم بيش التابع لإدارة تعليم صبيا تحت عنوان "مهارات بناء فريق العمل ", وذلك بقاعة التدريب بالمركز.

وهدف البرنامج الذي نفذه المدرب عرار سويد مجيردي إلى تنمية مهارات المتدربين المشاركين في ممارسة دورهم القيادي في بناء فرق عمل داخل المدرسة وإكسابهم أهم المعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة لبناء فرق العمل واستهدفت الدورة جميع رواد النشاط بالمكتب.

وجاء تنفيذ البرنامج الذي تواصلت فعالياته على مدى أسبوع ضمن الدورات والبرامج التدريبية التي أعدت خصيصًا لإعداد وبناء فرق عمل قادرة على مواجهة متطلبات العمل وتحقيق جميع أهداف العمل والوقوف بكل كفاءة وإحترافية وبدراية كاملة بجميع المهارات الحديثة لبناء فرق العمل .

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