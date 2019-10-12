السعودية اليوم / اجتماع تنسيقي بين جمعية هواة اللاسلكي وجمعية الكشافة



الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

عُقد في مقر جمعية الكشافة العربية

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عددٍ من مسئولي الجمعيتين مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول الاعمال ومن أهمها سبل تعزيز التعاون بين الجمعيتين، ومناقشة ماتتضمنه المناهج

الكشفية فيما يخدم تلك الهواية ، والدعوة الى نشر ثقافة اللاسلكي ، والمشاركة بالمخيم الكشفي العالمي الثاني والستون على الهواء لهواة الراديو والاتصال اللاسلكي (جوتا) ومناقشة مذكرة التفاهم التي ستوقع بين الجمعيتين قريباً.

وقد اتخذت في نهاية الاجتماع التوصيات والقرارات اللازمة .

// انتهى //

01:27ت م

0171



الرياض 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسعُقد في مقر جمعية الكشافة العربية السعودية بالرياض، الأربعاء الماضي اجتماعًا بين الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي ، وأمانة جمعية الكشافة العربية السعودية ، بحضور رئيس الجمعية السعودية لهواة اللاسلكي صاحب السمو الأمير بـدر بن فهـد الفيصـل آل سعود ، وأمين عام جمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عددٍ من مسئولي الجمعيتين مناقشة العديد من النقاط المدرجة على جدول الاعمال ومن أهمها سبل تعزيز التعاون بين الجمعيتين، ومناقشة ماتتضمنه المناهجالكشفية فيما يخدم تلك الهواية ، والدعوة الى نشر ثقافة اللاسلكي ، والمشاركة بالمخيم الكشفي العالمي الثاني والستون على الهواء لهواة الراديو والاتصال اللاسلكي (جوتا) ومناقشة مذكرة التفاهم التي ستوقع بين الجمعيتين قريباً.وقد اتخذت في نهاية الاجتماع التوصيات والقرارات اللازمة .// انتهى //01:27ت م0171

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