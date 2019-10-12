السعودية اليوم / سمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا يقيم حفل تدشين التأشيرة السياحية



فيينا 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واس

أقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا اليوم في العاصمة النمساوية حفل تدشين التأشيرة السياحية بحضور ممثلين من وزارة الخارجية النمساوية، وهيئة السياحة السلوفينية، وأعضاء الغرفة التجارية العربية النمساوية، وعدد من ممثلي المكاتب السياحية وجمع من الصحفيين النمساويين.

وقال سموّه في كلمةٍ له خلال الحفل : "أتشرف بأن أدعوكم لأعلن لكم عن هذا الحدث التاريخي، حيث فتحت المملكة العربية

وتحدث سموّه عن المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي كمدائن صالح وحي الطريف التاريخي بالدرعية وجدة التاريخية والرسوم الصخرية في حائل، كذلك أهم المناطق والتعريف بما تتمتع به من مميزات تجعل المملكة وجهة سياحية عالمية، مشجعًا إياهم لاستكشافها والتعرف على تراثها الثقافي وطبيعتها الساحرة والمتنوعة، وما يتميز به أهل المملكة من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأشار سموه إلى أهم الفعاليات والأنشطة السياحية التي تقام على أرض الوطن، وحرص المملكة على تنويع اقتصادها وتبادل فرص الأعمال والاستثمار والتجارة ودعم القطاع السياحي والتراثي وفق الرؤية الطموحة 2030.

وشاهد الحضور تطبيقًا عمليًا لكيفية استخراج التأشيرة السياحية الكترونيًا استغرق 10 دقائق مع شرح مفصل لجميع الخطوات.

وفي الختام أجاب سمو سفير خادم الحرمين لدى النمسا على استفسارات الحضور والإعلاميين.

// انتهى //

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فيينا 12 صفر 1441 هـ الموافق 11 أكتوبر 2019 م واسأقام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا والمندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا اليوم في العاصمة النمساوية حفل تدشين التأشيرة السياحية بحضور ممثلين من وزارة الخارجية النمساوية، وهيئة السياحة السلوفينية، وأعضاء الغرفة التجارية العربية النمساوية، وعدد من ممثلي المكاتب السياحية وجمع من الصحفيين النمساويين.وقال سموّه في كلمةٍ له خلال الحفل : "أتشرف بأن أدعوكم لأعلن لكم عن هذا الحدث التاريخي، حيث فتحت المملكة العربية السعودية مؤخراً أبوابها للزوار من 49 دولة منها جمهورية النمسا الاتحادية لمشاهدة الثراء السياحي والثقافي والتراثي للمملكة".وتحدث سموّه عن المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي كمدائن صالح وحي الطريف التاريخي بالدرعية وجدة التاريخية والرسوم الصخرية في حائل، كذلك أهم المناطق والتعريف بما تتمتع به من مميزات تجعل المملكة وجهة سياحية عالمية، مشجعًا إياهم لاستكشافها والتعرف على تراثها الثقافي وطبيعتها الساحرة والمتنوعة، وما يتميز به أهل المملكة من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.وأشار سموه إلى أهم الفعاليات والأنشطة السياحية التي تقام على أرض الوطن، وحرص المملكة على تنويع اقتصادها وتبادل فرص الأعمال والاستثمار والتجارة ودعم القطاع السياحي والتراثي وفق الرؤية الطموحة 2030.وشاهد الحضور تطبيقًا عمليًا لكيفية استخراج التأشيرة السياحية الكترونيًا استغرق 10 دقائق مع شرح مفصل لجميع الخطوات.وفي الختام أجاب سمو سفير خادم الحرمين لدى النمسا على استفسارات الحضور والإعلاميين.// انتهى //00:56ت م0161

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