السعودية | 274 مليون ريال متوسط التمويل السكني الجديد للأفراد يوميا في 8 أشهر

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قفز التمويل السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف التجارية وشركات التمويل في السعودية، خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، 160 في المائة، مسجلا 43.8 مليار ريال، مقابل 16.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، بلغ متوسط التمويل اليومي خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، نحو 274 مليون ريال، مقابل 106 ملايين ريال في الفترة نفسها من 2018.

وتعزى الطفرة الكبيرة في التمويل السكني الجديد للأفراد إلى برامج الإسكان الحكومية، ومنها برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، الذي يستهدف تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 100 ألف قرض عقاري مدعوم.

واستحوذت المصارف على 93 في المائة من التمويل خلال أول ثمانية أشهر من 2019 بـ40.7 مليار ريال، فيما بلغت حصة شركات التمويل 7 في المائة بـ3.1 مليار ريال.

وجرى تنفيذ التمويل السكني الجديد للأفراد المقدمة من المصارف التجارية وشركات التمويل خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019 عبر 96.8 ألف عقد، مقابل 27.4 ألف عقد في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 254 في المائة.

وبلغ متوسط عدد عقود التمويل اليومية خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، نحو 605 عقود، مقابل 171 عقدا في الفترة نفسها من 2018.

وخلال الفترة المذكورة، استحوذت الفلل على النصيب الأكبر من عقود التمويل بنسبة 36 في المائة (21.6 ألف عقد)، بينما الشقق 6 في المائة (5.3 ألف عقد)، والأراضي 3 في المائة (3.3 ألف عقد).

واستحوذت المصارف على 94 في المائة من التمويل بـ91.3 ألف عقد، فيما بلغت حصة شركات التمويل 6 في المائة بـ5.5 ألف عقد.

وحقق التمويل السكني الجديد للأفراد خلال العام الجاري قفزات كبيرة تجاوزت ثلاثة أضعاف، ما حقق خلال بعض فترات العام الماضي، حيث ارتفعت على أساس سنوي في يناير 2019 88 في المائة، لتبلغ 4.8 مليار ريال، مقابل 1.7 مليار ريال في الشهر ذاته من 2018.

ثم ارتفعت 333 في المائة في فبراير لتبلغ 4.6 مليار ريال (أعلى نسبة زيادة)، و123 في المائة في مارس مسجلة 5.6 مليار ريال، و290 في المائة في أبريل لتبلغ 6.4 مليار ريال.

وارتفعت في مايو 177 في المائة لتبلغ 5.65 مليار ريال، ثم 28 في المائة خلال يونيو محققة 4.4 مليار ريال، و102 في المائة في يوليو لتبلغ 7.2 مليار ريال.

وأخيرا ارتفع التمويل في أغسطس الماضي 45 في المائة، ليبلغ 5.2 مليار ريال، مقابل 3.6 مليار ريال في أغسطس 2018.

كما ارتفعت عقود التمويل 258 في المائة على أساس سنوي في يناير، و210 في المائة في فبراير، و206 في المائة في مارس، و236 في المائة في أبريل، و212 في المائة في مايو، و429 في المائة في يونيو (أعلى وتيرة زيادة)، و266 في المائة في يوليو.