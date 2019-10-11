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توضيح لمنسوبي التعليم بشأن تسجيل المدد التأمينية بأثر رجعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت المؤسسة العامة للتأمينات، منسوبي التعليم للتقديم على المؤسسة قبل تاريخ 5/ 5/ 1441هـ الموافق 31/ 12/ 2019م.
وأصدرت المؤسسة تعميمًا تطالب فيه منسوبي وزارة التعليم ممن لهم مدد اشتراك سابقة غير مسجلة بسرعة تقديم طلبات التسجيل قبل انتهاء المهلة الجديدة.
كما أكدت أنها لن تقبل أي طلب لإضافة مدة بأثر رجعي تزيد عن 24 شهرًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
الجدير بالذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، كان قد أصدر تعميمًا بتمديد مهلة تسجيل أي مدد بأثر رجعي تزيد عن 24 شهرًا للعاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية.
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