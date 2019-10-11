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أسماء المقبولين في برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين المتميزين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التعليم، أسماء المقبولين في برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين المتميزين “استهداف 1”.
وكان وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قد اعتمد برنامج الابتعاث الموجه للمعلمين والمعلمات “استهداف”، للحصول على درجة الماجستير في أفضل الجامعات العالمية في تخصصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، ويتيح 120 مقعدًا للابتعاث مناصفة بين المعلمين والمعلمات في 10 دول.
ونشرت الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث أسماء المعلمين والمعلمات المقبولين على النحو التالي:
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