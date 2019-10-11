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فيديو.. تركي آل الشيخ يتحدث عن الازدحام والتدافع بمعرض الصقور
متابعات الخليج 365 - الرياض
توجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بالشكر لشرطة الرياض ومرور منطقة الرياض على الجهود التي يقومون بها لتنظيم الحشود في موسم الرياض.
وقال في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “أشكر شرطة الرياض ومرور الرياض على جهودهم”.
وعلق على ما تم تداوله في مواقع التواصل بشأن التدافع في معرض الصقور والصيد، بقوله: إن الإقبال الجماهيري كان كبيرًا جدًّا.
وقال: إنه يوجد خارج المعرض قرابة 150 ألف، وبالداخل قرابة الـ70 ألف، أي أن المعرض استقبل قرابة الـ200 أو 220 ألف زائر، وهناك في إستاد الملك فهد قرابة الـ100 ألف أيضًا.
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