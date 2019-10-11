محمد بن مسعود - الدمام - تملك علامتَيْن تجاريتَيْن وتسعى لتكثيف نشاطها في المملكة تخطط شركة الأغذية البرازيلية التي تملك العلامتَيْن التجاريتَيْن "ساديا" و"بيرديجاو" لافتتاح مصنع لها في السعودية، وتصنيع منتجاتها داخل السعودية. وتعمل الشركة على تكثيف وتوسيع نشاطها في السوق السعودي؛ إذ تخطط لتصنيع منتجاتها محليًّا عبر شركاء محليين، أو مصنع بملكية كاملة. وباعت الشركة البرازيلية نحو 298 ألف طن من الدواجن الحلال في الربع الثاني من عام 2019، وتم تصدير 10 آلاف طن منها إلى المملكة العربية السعودية.شركة الأغذية البرازيلية شركة برازيلية مصنع في السعودية السوق السعودي شركة برازيلية تخطط لإنشاء مصنع في السعودية خالد علي الخليج 365 2019-10-11 تخطط شركة الأغذية البرازيلية التي تملك العلامتَيْن التجاريتَيْن "ساديا" و"بيرديجاو" لافتتاح مصنع لها في السعودية، وتصنيع منتجاتها داخل السعودية. وتعمل الشركة على تكثيف وتوسيع نشاطها في السوق السعودي؛ إذ تخطط لتصنيع منتجاتها محليًّا عبر شركاء محليين، أو مصنع بملكية كاملة. وباعت الشركة البرازيلية نحو 298 ألف طن من الدواجن الحلال في الربع الثاني من عام 2019، وتم تصدير 10 آلاف طن منها إلى المملكة العربية السعودية. Advertisements 11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 11:20 PM تملك علامتَيْن تجاريتَيْن وتسعى لتكثيف نشاطها في المملكة تملك علامتَيْن تجاريتَيْن وتسعى لتكثيف نشاطها في المملكة تخطط شركة الأغذية البرازيلية التي تملك العلامتَيْن التجاريتَيْن "ساديا" و"بيرديجاو" لافتتاح مصنع لها في السعودية، وتصنيع منتجاتها داخل السعودية. وتعمل الشركة على تكثيف وتوسيع نشاطها في السوق السعودي؛ إذ تخطط لتصنيع منتجاتها محليًّا عبر شركاء محليين، أو مصنع بملكية كاملة. وباعت الشركة البرازيلية نحو 298 ألف طن من الدواجن الحلال في الربع الثاني من عام 2019، وتم تصدير 10 آلاف طن منها إلى المملكة العربية السعودية. ، شركة برازيلية تخطط لإنشاء مصنع في السعودية ،

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