- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية في محافظة جدة قبضت على ٤ مواطنين وسودانيَّيْن؛ وذلك إثر مشاجرة جماعية، وقعت فيما بينهم على أحد الطرق العامة.
ووفقًا للمعلومات تبيَّن أن المشاجرة كانت نتيجة خلافات سابقة. فيما بدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان مقطع فيديو للمشاجرة قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.الجهات الأمنية جدة مشاجرة جماعية
مصادر: الجهات الأمنية تقبض على المتشاجرين في الفيديو المتداوَلعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-10-11
علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية في محافظة جدة قبضت على ٤ مواطنين وسودانيَّيْن؛ وذلك إثر مشاجرة جماعية، وقعت فيما بينهم على أحد الطرق العامة.
ووفقًا للمعلومات تبيَّن أن المشاجرة كانت نتيجة خلافات سابقة. فيما بدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان مقطع فيديو للمشاجرة قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441
10:56 PM
علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية في محافظة جدة قبضت على ٤ مواطنين وسودانيَّيْن؛ وذلك إثر مشاجرة جماعية، وقعت فيما بينهم على أحد الطرق العامة.
ووفقًا للمعلومات تبيَّن أن المشاجرة كانت نتيجة خلافات سابقة. فيما بدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان مقطع فيديو للمشاجرة قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
، مصادر: الجهات الأمنية تقبض على المتشاجرين في الفيديو المتداوَل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: الجهات الأمنية تقبض على المتشاجرين في الفيديو المتداوَل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.