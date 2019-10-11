، مصادر: الجهات الأمنية تقبض على المتشاجرين في الفيديو المتداوَل ،

محمد بن مسعود - الدمام - علمت "الخليج 365" بأن الجهات الأمنية في محافظة جدة قبضت على ٤ مواطنين وسودانيَّيْن؛ وذلك إثر مشاجرة جماعية، وقعت فيما بينهم على أحد الطرق العامة.

ووفقًا للمعلومات تبيَّن أن المشاجرة كانت نتيجة خلافات سابقة. فيما بدأت الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان مقطع فيديو للمشاجرة قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.الجهات الأمنية جدة مشاجرة جماعية