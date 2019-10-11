، شاهد .. "البوعينين" تجسد معاني الأخوة بـ"لوحة" لأول رائد فضاء إماراتي ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت بها في معرض "بصمة النخبة" السعودي – الإماراتي بدبي

جسدت الفنانة التشكيلية غالية البوعينين، معاني الأخوة بين المملكة والإمارات، من خلال احتفائها برائد الفضاء هزاع المنصوري، عبر لوحة شاركت بها في معرض "بصمة النخبة" السعودي – الإماراتي في دبي، تحت إشراف الدكتورة هند القاسمي، والملحق الثقافي السعودي سلطان العتيبي.

وتفصيلاً، عُرضت اللوحة على الجمهور بالتزامن مع عودة أول رائد فضاء إماراتي إلى الأرض سالماً، مكتوب عليها "لم نكتف بالأرض فصافحنا الفضاء".

وقالت البوعينين إنها فخورة بهذا الإنجاز، وتهدي "المنصوري" وشعب الإمارات هذه اللوحة، احتفاءً بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، فيما شاركت خلال المعرض بلوحة للشيخ زايد بن سلطان.

وأضافت: "وجدت في الرسم نافذة ملونة على الواقع، فهو إشعاع داخلي نحمّله الكثير من المشاعر والأحاسيس المتصارعة داخل النفس البشرية، لتجسده روحاً من خيال بألوان من فرح".

وكانت التشكيلية غالية البوعينين قد بدأت مشوارها برسم لوحات الملوك بالتذهيب، ما منحها لقب "رسامة الملوك"، إذ رسمت لوحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المذهبة بعيار 24 هي الأضخم بارتفاع 3 أمتار.

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