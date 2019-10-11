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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الدكتور سعد بن عبدالله المليص بزواجه إلى ابنة المرحوم فوزي الفارسي مساء أمس الخميس في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين، الذين تمنوا للعروسَيْن حياة سعيدة.
وقد عبّر العريس عن سعادته بدخوله القفص الذهبي، كما عبّر والد العريس البروفيسور عبدالله بن سعد المليص عن سعادته، وتمنى للعروسَيْن حياة سعيدة، وأن يبارك الله لهما.
زواج المليص
11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 11:15 PM
احتفل الدكتور سعد بن عبدالله المليص بزواجه إلى ابنة المرحوم فوزي الفارسي مساء أمس الخميس في إحدى قاعات الأفراح بجدة، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشعراء والإعلاميين، الذين تمنوا للعروسَيْن حياة سعيدة.
وقد عبّر العريس عن سعادته بدخوله القفص الذهبي، كما عبّر والد العريس البروفيسور عبدالله بن سعد المليص عن سعادته، وتمنى للعروسَيْن حياة سعيدة، وأن يبارك الله لهما.
، "المليص" يحتفل بزواجه في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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