حساب المواطن يجيب عن طريقة استعادة كلمة المرور الخاصة بالمستحق وقيمة الدعم للدفعة الأخيرة

يعمل حساب المواطن على مساعدة المواطنون بالمملكة العربية السعودية على الحياة في مستوى جيد حيث أن الأزمة الإقتصادية تضر بعض المواطنون ولذلك تسعى الحكومة لبذل أكبر جهد من أجل توفير الأمان للمواطنون بالسعودية بصرف المال من أجل دعم الأسر المحتاجة، هناك بعض الأسر تنسى كلمة المرور الخاصة بهم على حساب المواطن ولايعرفون الطريقة الصحيحة لإستعادتها ولذلك وفرنا لكم تفاصيل إستعادة كلمة المرور بالخطوات.

الرد على سؤال كيفية إستعادة كلمة مرور حساب المواطن

قامت خدمة العملاء الخاصة ببرنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية بالرد على سؤال المواطن حول إسترداد كلمة مروره من حساب المواطن وقد تم الرد عليه على الفور من خلال خدمة العملاء أنه يتم إسترجعاها من خلال الدخول على البوابة الخاصة بحساب المواطن على الإنترنت والدخول للصفحة الرئيسية بالبوابة ومن ثم الضغط على زر نسيت كلمة المرور.

دعم برنامج حساب المواطن

تم إيداع الدفعة الأخيرة على حساب المواطن منذ ساعات قليلة حيث أنه يتم صرف الحساب يوم العاشر من الشهر الميلادي مخالفة يوم قبل أو بعد حسب الإجازات الرسمية التي قد تحدث فجأة، وقد بلغت القيمة الخاصة بحساب المواطن لحوالي 50 مليار ريال سعودي حتى أغسطس الماضي.

يذكر أن القطحاني قد صرح عن أنه تم صرف أخر دفعة قد تم صرف المبلغ لحوالي 2.2 مليون رب أسرة يعولون 8.7 فرد وبلغ عدد المستقلين هناك 1.5 مليون منهم ما يقارب من 781ألف أسرة مستقلة وعدد الأفراد المستقلة 718ألف حيث تم صرف المبالغ للأشخاص المستحقين فقط دون صرفها للقادرين حيث يتم التأكد قبل الصرف للأشخاص من قدرتهم المالية.