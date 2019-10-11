“العربية لحقوق الإنسان” تناشد المجتمع الدولي بمنع مشروع تركيا المدمِّر في شمال سوريا

أدانت “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” العدوان التركي على الشمال السوري؛ كونه عدوانًا على الشعب السوري وأراضيه، وناشدت المجتمع الدولي بالعمل على منع أنقرة من تنفيذ مشروعها المدمِّر. وقالت المنظمة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنَّ القوات التركية تشنّ هجومًا عنيفًا على الشمال السوري، بعدوان سافر على الشعب السوري والأراضي السورية، لخدمة مصالح السياسة التركية تحت ذرائع واهية، إذ تهدف لمحاربة الأكراد في سوريا، وهم نسيح من الشعب السوري بغضّ النظر عن مواقعهم وانقساماتهم.

وأضافت المنظمة، ندين الغزو التركي الذي يهدف إلى تمزيق وحدة سوريا ولتغييرها ديموجرافيًا بحجة إنشاء منطقة آمنة لتركيا ومحاربة الإرهاب، علمًا أنَّ الذين تحاربهم تركيا هم من قاتلوا الإرهاب الداعشي وأسروا عناصره. واستنكرت المنظمة، ما اعتبرته غزوًا جديدًا للأراضي السورية، وسينتج عنه مزيد من القتل والتهجير للأبرياء من النساء والأطفال، ومزيد من معاناة السوريين المستمرة في الشمال السوري. وتابعت، نعتبر العملية التركية اعتداء سافرًا على الشعب السوري واحتلالًا لأرضه بغير وجه حق، ونناشد المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس ألأمن والمنظمات الإنسانية والمدنية أن تعمل على منع تركيا من تنفيذ مشروعها المدمر وغير الإنساني. وميدانيًا قتل أربعة أشخاص وأصيب تسعة آخرون في انفجار سيارة مفخخة بمدينة القامشلي شمال شرقي سوريا. وتسبب الانفجار في حالة من الارتباك بالمدينة، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي يأتي بعد يومين من شنّ تركيا عملية عسكرية شمال شرقي سوريا بزعم مكافحة الإرهاب، وفقًا لتصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان، وفقًا لقناة العربية. من جانبها أكَّدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أنَّ تركيا تضع نفسها أمام خطر مواجهة عواقب جِدِّيَّةٍ بعد الهجوم على شمال سوريا، وأكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لنظيره التركي خلوصي أكار، أنَّ العمليات العسكرية التركية في الشمال السوري تهدِّد التقدم في الحرب على داعش، وفقًا لقناة سكاي نيوز.