شاهد تجمهر وتدافع الحشود في معرض الصقور والصيد السعودي بالرياض

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تجمهر وتدافع الحشود القادمة لمعرض الصقور والصيد السعودي ضمن فعاليات موسم الرياض .
حيث قطعت الحشود الشريط التنظيمي للدخول وحاول المنظمون منعهم بشريط بشري ولكن لم ينجحون في منعهم وتنظيمهم
وظهر المقطع الذي لم يتجاوز 45 ثانية أعداد مأهولة من المتفرجين الذين أنقسمت حولهم أراء رواد تويتر فقال بعضهم أن السبب سوء التنظيم للمهرجان وقال بعضهم ان وقت دخول المهرجان هو السبب .
يُذكر أن المعرض يقام في واجهة الرياض على مساحة 36 ألف متر مربع، ويتضمن أكثر من 30 قسماً مختصاً بالصقور والصيد والرماية بالسهام بميادين مجهزة بالكامل بمجموعة من أدوات وخطوط الرماية للزوار. وتقام في المعرض فعاليات صقّار المستقبل الذي يهدف لاستكشاف عالم الطيور الجارحة، وقسم الأسلحة النارية الذي يضم 48 علامة تجارية لشركات الأسـلحة النارية الفردية والصيد، وأدوات الرحلات البرية، والفنون التشكيلية لرسم الصقور.
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