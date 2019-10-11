بالصور: إطلاق الكود العمراني لمنطقة عسير لإبراز هوية المنطقة ومنع التلوث البصري

أطلق أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير تركي بن طلال، الكود العمراني الذي يهدف لخلق منظومة شاملة تبرز هوية المنطقة. وتشمل آلية تطبيق الكود العمراني لعسير دراسة تشكيل الصورة البصرية العمرانية وعناصرها الطبيعية وإيجاد فراغات عمرانية حضرية تراعي أنسنة المدن. كما تشمل تحديد أنماط بناء نموذجية، تحافظ على العمارة المحلية، وتوحيد التشكيل العمراني للتجمعات الحضرية، وخلق مجتمع مترابط بهويته العمرانية المكانية. وتستلهم هوية المنطقة تفاصيلها من عمارتها الأصيلة وتنوع تضاريسها؛ من خلال تحديد لوائح وتشريعات عمرانية مصحوبة بآلية عمل فعالة لمنع التلوث البصري حالياً ومستقبلاً.

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