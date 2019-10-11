“التجارة” تستدعي 163 مركبة “لينكون كونتينينتال” بسبب خلل قد يؤدي لفتح الباب...

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الجمعة، عن استدعاء 163 مركبة “لينكون كونتينينتال”، موديلات بين عامي 2017 و2019. وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في قفل الباب الإلكتروني قد يؤدي إلى احتمالية فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء تحرك المركبة؛ مما يزيد من خطر الإصابة.

ودعت الوزارة مالكي هذا النوع من المركبات، للتحقق من شمول رقم التسلسلي من خلال موقع استدعاءات وزارة التجارة، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.