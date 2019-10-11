شاهد: ضبط مليون منتج طبي مخالف وإغلاق 8 منشآت في حملة تفتيشية بالشرقية

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء مليون منتج طبي مخالف في عددٍ من الصيدليات والمنشآت الدوائية بالأحساء والدمام والخبر وحفر الباطن. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية نفذتها الهيئة مؤخراً بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكد من سلامة الأودية ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية. وأغلقت الهيئة خلال الحملة 8 منشآت تخزّن المنتجات الطبية في ظروف مخالفة لاشتراطات التخزين.

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