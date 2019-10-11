تعميم من “التأمينات” لمنسوبي “التعليم” بشأن تسجيل المدد التأمينية بأثر رجعي...

كشفت مصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات طالبت إبلاغ منسوبي التعليم ممن لهم مدد اشتراك سابقة غير مسجلة، بالتقديم على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قبل ٥/٥/١٤٤١هـ الموافق 31 /12/ 2019م.

وبحسب المصادر، فإن التعميم طالب منسوبي وزارة التعليم، بسرعة تقديم طلبات التسجيل قبل انتهاء المهلة الجديدة، منبهًا من أنه لن يتم قبول أي طلب لإضافة مدة بأثر رجعي تزيد عن 24 شهرًا من تاريخ تقديم طلب التسجيل. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصدر تعميمًا في 3 / 9 / 1440هـ، بتمديد مهلة تسجيل أي مدد بأثر رجعي تزيد عن 24 شهرًا للعاملين لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية.